Incidente stradale a Bari, travolta da auto: muore una 40enne

Incidente stradale con esito mortale ieri sera verso le 22,30 sulla s.p. Bitritto-Bari nella parte di carreggiata con direzione Bari, altezza Stadio San Nicola. Una donna di 40 anni, di origini rumene èstata travolta e uccisa da un’auto. La donna è deceduta sul posto dell’impatto, dove i sanitari intervenuti ne hanno constatato la morte; il conducente del veicolo investitore è rimasto sul posto e ha chiamato i soccorsi

Chiusa per circa 1 ora e mezza parte della strada provinciale. Sequestrato veicolo e cellulare del conducente del mezzo per gli accertamenti tecnici; lo stesso è risultato negativo a esami tossicologici per uso di alcol o sostanze stupefacenti; al momento l’ipotesi di reato rimane l’omicidio stradale ex art 589bis cp

La salma trasportata presso l’istituto di medicina legale del Policlinico rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria