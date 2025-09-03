MERCOLEDì, 03 SETTEMBRE 2025
Incidente stradale a Bari, travolta da auto: muore una 40enne

Aveva 40 anni

Pubblicato da: redazione | Mer, 3 Settembre 2025 - 08:26
Incidente stradale con esito mortale ieri sera verso le 22,30 sulla s.p. Bitritto-Bari nella  parte di carreggiata con direzione Bari, altezza Stadio San Nicola. Una donna di 40 anni, di origini rumene èstata travolta e uccisa da un’auto. La donna è deceduta sul posto dell’impatto, dove i sanitari intervenuti ne hanno constatato la morte; il conducente del veicolo investitore è rimasto sul posto e ha chiamato i soccorsi

Chiusa per circa 1 ora e mezza parte della strada provinciale. Sequestrato veicolo e cellulare del conducente del mezzo per gli accertamenti tecnici; lo stesso è risultato negativo a esami tossicologici per uso di alcol o sostanze stupefacenti; al momento l’ipotesi di reato rimane l’omicidio stradale ex art 589bis cp
La salma trasportata presso l’istituto di medicina legale del Policlinico rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria

