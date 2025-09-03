Dal 5 al 7 settembre Polignano a Mare celebra il suo cittadino più illustre e la musica d’autore con “Polignano a Mare Città della Musica – Omaggio a Domenico Modugno – Grandi Artisti, Bande in Festa” . Tre giorni di concerti e incursioni musicali con Vinicio Capossela, La Niña, Renzo Rubino, Gino Castaldo, Paola Turci, le Bande musicali e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo con ospiti Gigliola Cinquetti e Peppe Voltarelli (piazza Suor Maria Laselva ore 21.00 ingresso libero. per informazioni Infopoint.polignanoamare2021@gmail.com).

Il programma della manifestazione, organizzata da Regione Puglia e amministrazione comunale di Polignano a Mare in collaborazione con Puglia Culture a valere sulle risorse del Fondo Speciale Cultura (ex art. 15 della L.R. n. 40/2016), sulla L.R. n. 10/2023 e su fondi del comune di Polignano a Mare, prevede per tutti e tre i giorni incursioni musicali itineranti con soste nei luoghi più suggestivi della città e arrivo in piazza Suor Maria Giovanna Laselva, con le bande pugliesi che animeranno le strade di Polignano a Mare. Venerdì 5 settembre parteciperanno il Gran concerto bandistico cittadino “D. Giuliani” Città di Polignano a Mare (BA) e la Banda Associazione culturale musicale “Alula” di San Pietro Vernotico (BR), sabato 6 la Grande Orchestra di Fiati “G. Ligonzo” di Conversano (BA) e la Grande Orchestra di Fiati di San Severo (FG), mentre domenica 7 settembre sarà la volta del Centenario Concerto Bandistico Città di Polignano a Mare “Piero Serripierro” e dello Storico Concerto Bandistico “B. Abbate” di Bisceglie (BT). A fare gli onori di casa e a guidare le incursioni pomeridiane sarà Renzo Rubino: l’artista pugliese, tra le voci più originali della scena cantautorale contemporanea, ha dedicato l’ultimo anno di lavoro a portare in giro per l’Italia l’universo sonoro delle bande attraverso il suo album Il silenzio fa boom (2024), un progetto discografico e culturale che ha riacceso l’attenzione nazionale su questa tradizione.

Venerdì 5 settembre alle ore 21.00 sul palco in piazza Suor Maria Laselva un concerto-spettacolo con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal Maestro Valter Sivilotti che ha costruito ed arrangiato un percorso musicale legato a Modugno che ruota intorno a tre parole chiave: collaborazioni, eredità e amicizia. Sul palco cinque interpreti di Area Sanremo 2024 selezionati per il percorso “Sinfonica Experience” condotto dalla vocal coach Franca Drioli: Marco Bonafede, Sabrina Chillè, Arianna Chiara De Piccoli, Maicol Gadda e Zanze. A loro il compito di interpretare alcuni brani di Modugno e alcuni grandi successi della canzone italiana. Un viaggio musicale accompagnato dal racconto dell’attore Davide Mancini ricco di riflessioni, aneddoti legati alla vita e carriera del grande Mimì e testimonianze dirette, come quella di Gianni Torres, il regista che nel 1993 riportò Modugno nella sua città natale e che nel 2023 venne insignito del “Premio Città di Polignano a Mare”. Nel segno dell’amicizia e collaborazione con Modugno anche l’ospite speciale della serata invitata dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo: Gigliola Cinquetti, che con Modugno vinse il Festival nel 1966 con “Dio come ti amo”. Un’artista poliedrica che iniziò la sua lunga carriera nel 1964, quando, a soli 16 anni, trionfò al Festival di Sanremo e nello stesso anno l’Eurovision Song Contest con la canzone “Non ho l’età”, diventando la più giovane vincitrice della competizione.

Sabato 6 settembre, ore 21.00 sul palco in piazza Suor Maria Laselva, “Resta cu ‘mme” con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e il cantautore vincitore di tre Targhe Tenco Peppe Voltarelli. Alla direzione il M° Giancarlo De Lorenzo che racconta: “Lo scorso anno – in concomitanza con il trentennale della sua scomparsa – abbiamo realizzato un primo omaggio a Modugno insieme a Peppe Voltarelli. Il successo dei concerti e l’ampiezza del repertorio di Modugno ci hanno portati a voler proseguire questo omaggio con una nuova originale produzione che vede dodici brani arrangiati dal M° Valter Sivilotti, 36 elementi sul palco e un indomabile interprete capace di instaurare con il pubblico un immediato feeling. La scaletta partirà da La lontananza per finire con Volare, nel mezzo brani indimenticabili come Meraviglioso, Io mammeta e tu, Pizzica po, Piove, Piange il telefono, Cosa sono le nuvole, Malarazza e Resta con me”. Domenica 7 settembre, ore 21.00 sul palco in piazza Suor Maria Laselva, chiusura affidata ad una serata, con la direzione artistica di Stefano Senardi e Luca Bernini, con numerosi ospiti per celebrare la musica d’autore italiana e la figura di Domenico Modugno. La serata sarà condotta da Renzo Rubino e Gino Castaldo che accompagneranno gli spettatori in un viaggio tra musica e parole. Primo tappa di questo viaggio un talk concerto di Gino Castaldo e Paola Turci attraverso le canzoni più emozionanti di Modugno e del vasto repertorio della musica d’autore italiana. A seguire Renzo Rubino e La Sbanda, in un’esibizione che metterà insieme la forza e il suono tipico della musica da banda con le canzoni del cantautore pugliese. Dopo di lui spazio ad un’incursione di Vinicio Capossela, accompagnato dalla Sbanda per la rivisitazione di alcuni classici del suo repertorio. Infine chiusura con La Niña e il suo Furèsta Tour, che ha riscosso uno straordinario successo di pubblico e critica aggiudicandosi la Targa Tenco 2025 come miglior album in dialetto, progetto dall’impianto corale che affonda le sue radici nella tradizione della musica popolare napoletana, offrendo una visione che mescola innovazione e heritage. Sul palco Carola Moccia voce; Alfredo Maddaluno – chitarra, mandolino, percussioni, Francesca Del Duca – voci e percussioni, Lydia Palumbo – voci e tamburelli, Denise Di Maria – chitarra, voci e tamburelli.