Auto colpisce le luminarie di Molfetta. Crollano e intervengono i vigili del fuoco

Fra pochi giorni la festa patronale

Pubblicato da: redazione | Gio, 4 Settembre 2025 - 09:55
luminarie molfetta
  • 43 sec
villaggiodelgusto.com

Ieri sera intorno alle ore 20 una squadra di Vigili del Fuoco di Bari è intervenuta per mettere in sicurezza delle luminarie della festa patronale di Molfetta che avrà luogo nei prossimi giorni. Da quello che raccontavano i presenti pare che un auto abbia colpito un palo di sostegno di un grosso arco luminoso spezzandolo in due tronconi che sono rimasti pericolosamente sospesi nel vuoto, l’ auto poi sarebbe fuggita. I Vigili hanno lavorato fino a mezzanotte anche con l ausilio dell’autoscala per riportare in sicurezza la situazione.

