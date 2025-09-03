Bonus Agricoltori 2025: ecco gli incentivi previsti

Confagricoltura Bari-BAT annuncia l’avvio del Bonus Agricoltori 2025, un incentivo destinato ai giovani imprenditori agricoli under 41 che hanno avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2021. Il bonus prevede un credito d’imposta fino a 2.500 euro per le spese legate alla formazione professionale, inclusi corsi di aggiornamento, seminari e percorsi di coaching. È possibile coprire fino all’80% dei costi sostenuti, con un contributo fino al 50% anche per spese di viaggio e soggiorno collegate alle attività formative. Le domande potranno essere presentate dal 25 agosto al 24 settembre 2025 esclusivamente tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’applicativo “Gestione azienda agricola”.

Secondo Giuseppe Di Niso, presidente dell’Associazione Giovani Agricoltori di Confagricoltura Bari-BAT, “si tratta di un’opportunità concreta per rafforzare le competenze manageriali e tecniche dei giovani agricoltori del nostro territorio. La formazione è un pilastro fondamentale per rendere le nostre imprese più competitive, innovative e sostenibili”.

Il Bonus si inserisce nel più ampio progetto ColtivaItalia, approvato a luglio dal Consiglio dei Ministri, che prevede investimenti per un miliardo di euro tra il 2026 e il 2028. Il piano punta a sostenere il ricambio generazionale, rafforzare le filiere agroalimentari e promuovere la sovranità alimentare nazionale. Tra le misure previste, anche la messa a disposizione di 8.400 ettari di terreni pubblici in comodato d’uso gratuito per dieci anni, con possibilità di riscatto a metà del valore iniziale.

“Complessivamente 150 milioni di euro saranno destinati agli imprenditori agricoli under 40, con strumenti per facilitare l’accesso al credito, la creazione di nuove imprese e il passaggio generazionale, un tema delicato ma fondamentale per il nostro settore”, sottolinea Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari-BAT.﻿