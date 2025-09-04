Bari, Policlinico e Ospedaletto: grave carenza addetti alle pulizie. La denuncia

Luigi Cipriani, segretario della O.S. GIL-Sanità, denuncia la carenza del personale in oggetto specificato che sta creando gravi disagi in alcuni reparti. “Alcuni mesi fa – spiega – durante una riunione sindacale, il Direttore della Sanitaservice Policlinico dava notizia di altre assunzioni (105 circa) di pulitori-ausiliari, attraverso lo scorrimento dalla vigente graduatoria di pulitori-ausiliari idonei. Si precisa, inoltre, che eventuali nuovi assunzioni non incideranno in alcun modo sul bilancio Regionale, considerato che la pianta organica della Sanitaservice evidenzia ad oggi una carenza di personale pari a 200 unità dovuta a pensionamenti, inabilità lavorativa, ecc.

Va evidenziato – chiarisce ancora Cipriani – inoltre, che da tempo sono pronte ma non ancora funzionanti alcuni plessi (ex Dermatologia e ex Neurologia) di recente ristrutturazione, e non vanno neppure trascurati gli ulteriori reparti e poliambulatori in funzione presso ivi compreso il plesso Asclepios. La carenza praticamente potrebbe non garantire la pulizie e la sanificazione di alcuni reparti del Policlinico e Giovanni XIII°, e pertanto occorre agire al più presto per scongiurare quella che potrebbe trasformarsi in una grave emergenza igienico-sanitaria”.