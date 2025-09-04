Bari, in piazza Umberto arrivano due eventi: “Per darle nuova immagine”

Nuova vita alle piazze dopo l’escalation dei casi di violenza a Bari. È il caso di piazza Umberto, lo rende noto l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy, Pietro Petruzzelli, evidenziando che l’amministrazione comunale è impegnata nella pianificazione di un calendario di appuntamenti e di attività di animazione culturale e sociale della piazza.

A ottobre in piazza Umberto arriva il ‘Tipico Village’: luci, bancarelle, casette dedicate all’offerta food e piccole attività artigiane illumineranno la piazza e le strade limitrofe. Il programma prevede, inoltre, lo svolgimento delle fasi finali del secondo campionato assoluto “La Migliore Assassina”, oltre che attività dedicate alle famiglie.

Dal 7 al 9 novembre, invece, piazza Umberto diventerà attrazione per tutti i golosi: torna l’appuntamento con la “Festa del Cioccolato artigianale”, tappa barese del tour delle “Feste del cioccolato nazionali”, che vanta una rappresentanza di maestri cioccolatieri provenienti da 15 regioni italiane facenti parte dell’associazione “Choco Amore”. L’evento, patrocinato dal Comune di Bari, prevede l’esposizione e la vendita di prodotti artigianali, e l’organizzazione di laboratori didattici con il coinvolgimento dei bambini e delle bambine delle scuole primarie di Bari. Sarà, infatti, allestita una postazione per attività culturali, che ospiterà anche un laboratorio didattico in cui saranno effettuate dai maestri cioccolatieri dimostrazioni sul cioccolato artigianale autentico, con l’obiettivo di promuovere i principi della sana alimentazione e della cura del benessere.

“Vogliamo costruire un’alleanza civica per Piazza Umberto – spiega l’assessore Petruzzelli -. Il calendario di eventi e iniziative che stiamo immaginando per i prossimi mesi è aperto a tutti i contributi di chi, aziende e cittadini, voglia prendersi cura e rendersi parte della vita di una delle piazze storiche della nostra città, nel segno della sana socialità, della pacifica convivenza e del rispetto reciproco. Faccio appello alle imprese, alle associazioni e a tutti gli operatori: dateci una mano a sostenere attività di animazione gioiosa della piazza, da troppi giorni protagonista di tristi fatti di cronaca, che non restituiscono un’immagine degna della nostra città. L’amministrazione è già a lavoro per segnare i primi appuntamenti: dalla valorizzazione dell’artigianato e della cucina locale ai laboratori didattici, dall’intrattenimento alla socializzazione: stiamo immaginando per piazza Umberto un cartellone autunnale che restituisca a questo luogo bellezza e vitalità, in attesa che le atmosfere e le attrazioni natalizie la rendano punto di riferimento, come ogni anno, del dicembre barese. Oggi presentiamo i primi appuntamenti di una serie di attività, attraverso cui vogliamo che Bari riconquisti e valorizzi la piazza, coinvolgendo associazioni, ristoratori, artigiani, artisti e comitati. Aspettando dicembre, mese in cui la piazza s’illuminerà con Babbo Natale, elfi, luminarie e mercatini artigianali, già dai prossimi giorni arriveranno bellissime iniziative, come la ‘Notte dei ricercatori’, che porterà scienza, divulgazione ed esperimenti in piazza il prossimo 26 settembre. A ottobre, poi, sfide culinarie e degustazioni riempiranno la piazza di eventi e sapori, grazie alla volontà del ‘Tipico Village’ di fare di piazza Umberto un luogo di convivialità e aggregazione e, con lo stesso spirito, siamo lieti di annunciare il ritorno della ‘Festa del cioccolato’, grande attrazione per grandi e piccoli. Mi auguro, però, che il calendario si arricchisca di nuove proposte, offrendo sin da subito il pieno sostegno dell’amministrazione comunale a tutte le realtà che vorranno partecipare insieme a noi a questa sfida”.