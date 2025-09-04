GIOVEDì, 04 SETTEMBRE 2025
Bari, problemi con la segnaletica al San Paolo: il semaforo è nascosto

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Gio, 4 Settembre 2025 - 18:41
foto san paolo
  • 1 sec
villaggiodelgusto.com

Alcuni residenti del quartiere San Paolo a Bari hanno segnalato sui social, una situazione che preoccupa automobilisti e pedoni: un semaforo, situato dietro la fermata della stazione di Tesoro, risulta parzialmente coperto da cespugli e piante selvatiche.

Secondo quanto raccontato, la visibilità del semaforo è talmente ridotta che, quando scatta il verde, molti automobilisti non se ne accorgono, aumentando il rischio di incidenti. La segnalazione evidenzia che lo stesso problema riguarda tutti e quattro i lati dell’incrocio interessato, dove le fioriture ostacolano la corretta percezione dei segnali luminosi.

Il caso solleva un tema importante per il quartiere: la manutenzione del verde urbano in prossimità di strade e semafori è essenziale per garantire la sicurezza di chi viaggia e attraversa le strade quotidianamente.

Foto Facebook

