VENERDì, 29 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,417 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,417 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, ‘pezzi di casa’ abbandonati per strada in centro. “Ma le telecamere?”

La rabbia di un cittadino

Pubblicato da: redazione | Ven, 29 Agosto 2025 - 13:05
scarichi
  • 20 sec
villaggiodelgusto.com

Siamo nel pieno centro di Bari, sul mare. L’inciviltà dei baresi è sotto gli occhi di tutti. “Cassa sepolcrale in Via Crollalanza e intero cambio arredamento in Via Zara – scrive un residente – Ma “qualcuno” non accennava a telecamere dedicate?”

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura , Dalla città

Dagli spettacoli ai laboratori, a settembre...

Dagli spettacoli ai laboratori, fino ai concerti diffusi. Ma non solo,...
- 29 Agosto 2025
Cronaca

Cadavere di un 73enne nelle campagne...

Il corpo privo di vita di un uomo di 73 anni...
- 29 Agosto 2025
Cronaca

Aggressioni in carcere a Bari, il...

Dopo l’aggressione subita da alcuni agenti della polizia penitenziaria nel carcere...
- 29 Agosto 2025
Primo Piano

Bari, la comunità bengalese scende in...

Così come annunciato nella giornata di ieri, la comunità bengalese è...
- 29 Agosto 2025