Bari, ‘pezzi di casa’ abbandonati per strada in centro. “Ma le telecamere?”
La rabbia di un cittadino
Dagli spettacoli ai laboratori, a settembre...
Dagli spettacoli ai laboratori, fino ai concerti diffusi. Ma non solo,...
Cadavere di un 73enne nelle campagne...
Il corpo privo di vita di un uomo di 73 anni...
Aggressioni in carcere a Bari, il...
Dopo l’aggressione subita da alcuni agenti della polizia penitenziaria nel carcere...
Bari, la comunità bengalese scende in...
Così come annunciato nella giornata di ieri, la comunità bengalese è...