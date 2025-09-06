SABATO, 06 SETTEMBRE 2025
Bari, a Palese intera stanza da letto smontata e gettata in campagna

La denuncia: "Così ovunque, non c'è rispetto"

Pubblicato da: redazione | Sab, 6 Settembre 2025 - 08:24
Una stanza da letto smontata e buttata in campagna, accade a Palese, nel Municipio 5. A segnalarlo una residente che ha voluto immortalare con uno scatto quanto accade denunciando sui social una fenomeno che sembra non arrestare la sua corsa neanche la stretta sui controlli contro gli incivili da parte dell’amministrazione.

“Che vergogna – evidenzia la cittadina – una stanza da letto smontata e buttata in campagna. Volevo ricordare che c’è il numero verde dell’Amiu, basta chiamare”. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri. “Le nostre campagne sono ridotte a questo, discariche a cielo aperto – evidenzia un cittadino – e magari fosse solo questo. Le strade sono piene di rifiuti gettati dalle auto in corsa e le strade sono sporche. Spero che con le multe la situazione cambi”, conclude.

Download PDF
