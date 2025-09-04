Mercato moto: luglio 2025 positivo grazie agli scooter

A luglio 2025 il mercato italiano delle moto nuove mostra segnali di una ripresa significativa dopo mesi di difficoltà. I dati diffusi da ANCMA, l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, indicano che le immatricolazioni sono cresciute del 7,34% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con un totale di 44.817 veicoli targati. Questo incremento, spiega Segugio.it, rappresenta un importante passo avanti per un settore che sta cercando di superare le incertezze degli ultimi anni e riallinearsi con le esigenze degli utenti.

Scooter: il motore della ripresa del mercato La spinta più forte arriva dagli scooter, che si confermano come il segmento più dinamico e apprezzato dagli italiani, soprattutto nelle aree urbane. A luglio 2025, le vendite di scooter sono aumentate del 19,36%, con 26.610 unità immatricolate: questa crescita è la migliore performance del settore nel 2025 e riflette la richiesta di mezzi agili, economici e pratici per muoversi nel traffico cittadino.

Gli scooter, infatti, rispondono perfettamente alle nuove esigenze di mobilità, essendo più accessibili in termini di prezzo e costi di gestione rispetto a moto più grandi. Per quanto riguarda i modelli più venduti del mese, domina sempre la Honda SH, rispettivamente con la cilindrata 125 (2.202 esemplari targati) e 150 (1.179), seguita dal Piaggio Liberty 125 (1.144).

Mercato moto: bene anche le motociclette A luglio 2025, chiarisce Segugio.it, le immatricolazioni sono salite del 5,28% rispetto al 2024, con 16.048 unità vendute. Sebbene il mercato moto resti in leggero passivo rispetto al 2023 nei dati cumulati annui, questo dato di luglio indica una ripresa della fiducia verso i mezzi più potenti e performanti.

La crescita del segmento moto è supportata dall’offerta di modelli più tecnologici e polivalenti, capaci di rispondere sia a esigenze sportive che di utilizzo quotidiano. Tra le motociclette più vendute troviamo la Honda Transalp 750 (393 unità) seguita dalla Benelli TRK 702 (360) e dalla Yamaha MT-07 (342).

Ciclomotori: il segmento del mercato in difficoltà Il mercato dei ciclomotori continua invece a soffrire, con una perdita del 14,26% a luglio 2025 e 2.159 unità vendute. Questo dato riflette una tendenza di fondo favorita dalla crescente concorrenza di altre forme di micro-mobilità urbana come monopattini e biciclette elettriche, più pratiche e spesso più economiche per gli spostamenti brevi.

Mercato moto: in calo anche le elettriche Resta critica la situazione delle due ruote a zero emissioni, con il comparto che a luglio fa segnare un -15,17%, pari a 1.124 unità vendute. Simile l’andamento nel totale annuo, che registra una flessione del 16,42% per 5.613 unità.

Moto: mercato cumulato e confronto con l’Europa Nel cumulato dei primi sette mesi del 2025, il mercato delle due ruote motoristiche raggiunge 246.273 unità vendute, in calo del 3,4% rispetto allo stesso periodo 2024. Questo dato, seppur negativo, è migliore del trend europeo, dove la flessione media dei principali mercati è stata del 9,25%.

La tenuta del mercato italiano si deve soprattutto agli scooter, che nel 2025 crescono del 7,63% con 139.661 mezzi immatricolati, mentre moto e ciclomotori registrano una perdita rispettivamente del 13,5% e del 27%.