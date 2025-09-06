LUNEDì, 08 SETTEMBRE 2025
Nuove tariffe gas: si risparmierà 15 euro annui. Ma sul 2021 prezzi più alti del 27%

Per gli utenti vulnerabili

Pubblicato da: redazione | Sab, 6 Settembre 2025 - 08:22
Con le nuove tariffe del gas per gli utenti vulnerabili la bolletta media, considerato un consumo pari a 1.100 metri cubi annui a famiglia, si attesta a 1.181 euro, equivalente ad una minore spesa annua, nell’ipotesi di prezzi costanti, pari a -15 euro e nucleo rispetto alle tariffe di luglio. Lo afferma il Codacons, commentando l’aggiornamento tariffario per il mese di agosto deciso da Arera.

Rispetto allo stesso periodo del 2021, prima dello scoppio dell’emergenza energia, i prezzi del gas risultano tuttavia ad agosto più elevati del 27,2%, pari ad una maggiore spesa da +250 euro a nucleo rispetto a 4 anni fa – calcola il Codacons.
Se si considera anche la spesa per l’energia elettrica (622 euro all’anno), la bolletta media di un utente vulnerabile, tra luce (con consumi pari a 2.000 kWh annui) e gas (1.100 metri cubi annui), si attesta a quota 1.803 euro annui – calcola il Codacons.

