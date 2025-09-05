VENERDì, 05 SETTEMBRE 2025
Strattona e ruba collanina a ragazzo in centro a Bari, fermato

La rapina il 30 agosto scorso

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Settembre 2025 - 11:24
polizia
  • 30 sec
villaggiodelgusto.com

Nel pomeriggio del 2 settembre 2025, la Polizia di Stato è intervenuta nei pressi del parco “Rossani” fermando un giovane extracomunitario, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di un ragazzo, avvenuta lo scorso 30 agosto nei pressi dell’Università.

Si evidenzia che questi sono accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari, che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Il ragazzo, mentre si trovava in compagnia della propria compagna, è stato improvvisamente avvicinato da due individui che, dopo averlo strattonato, hanno strappato dal collo una collanina d’oro, dandosi immediatamente alla fuga.

Grazie alla prontezza della vittima e dei testimoni, è stato possibile fornire una descrizione accurata dei responsabili. Attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e le attività investigative, gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a rintracciare e bloccare il sospettato, accompagnato successivamente presso gli uffici di polizia per le procedure di identificazione.

Gli accertamenti hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi simili.

Proseguono le indagini per verificare eventuali responsabilità in altri episodi analoghi, avvenuti nella zona.

