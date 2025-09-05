Ancora traffico sulle strade: le date da bollino rosso a settembre

Settembre è tradizionalmente un mese segnato dal controesodo estivo, con intensi flussi di traffico per il rientro verso le grandi città e le aree di lavoro dopo le vacanze. Le previsioni di Autostrade per l’Italia indicano le giornate particolarmente critiche, che saranno identificate con il cosiddetto “bollino rosso”, con possibili rallentamenti e code prolungate nelle maggiori arterie autostradali.

Traffico sulle autostrade: le giornate a rischio di settembre 2025

Il bollino rosso, spiega Segugio.it, interesserà il weekend del 5-7 settembre. In particolare, il traffico intenso riguarderà soprattutto il pomeriggio di oggi, venerdì 5, l’intera giornata di sabato 6 e la mattina di domenica 7. Tra le tratte segnalate a rischio traffico intenso troviamo:

la A2, “Autostrada del Mediterraneo”, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria;

la A1, “Milano-Napoli”;

la A14, “Bologna-Taranto”;

la A4, “Milano-Venezia”;

la A10, “Genova-Ventimiglia”;

la A8, “Milano-Varese”;

l’Autostrada A19 “Palermo-Catania”;

l’Autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” in Sicilia;

i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine.

Autostrade: i divieti per i mezzi pesanti

Per agevolare il traffico in coincidenza con i bollini rossi, è previsto un divieto di circolazione per i mezzi pesanti (con massa superiore alle 7,5 tonnellate) nella giornata di domenica 7 settembre, dalle ore 7:00 alle ore 22:00. Questo provvedimento mira a ridurre ulteriormente il rischio di congestione nelle ore di punta.

Misure delle autorità per gestire il traffico

Per far fronte a questa situazione, saranno chiusi o sospesi oltre 1.300 cantieri. Inoltre, Anas e Autostrade per l’Italia hanno annunciato un potenziamento dei servizi di assistenza e presidio lungo le tratte più critiche. Sono previsti dispositivi di rilevazione e comunicazione del traffico in tempo reale tramite app VAI, CCISS Viaggiare Informati e Numero verde Pronto Anas (800.841.148), volti a informare costantemente gli automobilisti su rallentamenti e percorsi alternativi.

Il consiglio per gli automobilisti è di pianificare i viaggi, evitando gli orari di punta; è inoltre fondamentale mantenere una guida prudente, rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza e fare regolari soste per prevenire la stanchezza.