Ancora traffico sulle strade: le date da bollino rosso a settembre

Ecco quali sono

Pubblicato da: redazione | Gio, 4 Settembre 2025 - 18:55
traffico code
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Settembre è tradizionalmente un mese segnato dal controesodo estivo, con intensi flussi di traffico per il rientro verso le grandi città e le aree di lavoro dopo le vacanze. Le previsioni di Autostrade per l’Italia indicano le giornate particolarmente critiche, che saranno identificate con il cosiddetto “bollino rosso”, con possibili rallentamenti e code prolungate nelle maggiori arterie autostradali.

Traffico sulle autostrade: le giornate a rischio di settembre 2025
Il bollino rosso, spiega Segugio.it, interesserà il weekend del 5-7 settembre. In particolare, il traffico intenso riguarderà soprattutto il pomeriggio di oggi, venerdì 5, l’intera giornata di sabato 6 e la mattina di domenica 7. Tra le tratte segnalate a rischio traffico intenso troviamo:

la A2, “Autostrada del Mediterraneo”, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria;
la A1, “Milano-Napoli”;
la A14, “Bologna-Taranto”;
la A4, “Milano-Venezia”;
la A10, “Genova-Ventimiglia”;
la A8, “Milano-Varese”;
l’Autostrada A19 “Palermo-Catania”;
l’Autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” in Sicilia;
i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine.

Autostrade: i divieti per i mezzi pesanti
Per agevolare il traffico in coincidenza con i bollini rossi, è previsto un divieto di circolazione per i mezzi pesanti (con massa superiore alle 7,5 tonnellate) nella giornata di domenica 7 settembre, dalle ore 7:00 alle ore 22:00. Questo provvedimento mira a ridurre ulteriormente il rischio di congestione nelle ore di punta.

Misure delle autorità per gestire il traffico
Per far fronte a questa situazione, saranno chiusi o sospesi oltre 1.300 cantieri. Inoltre, Anas e Autostrade per l’Italia hanno annunciato un potenziamento dei servizi di assistenza e presidio lungo le tratte più critiche. Sono previsti dispositivi di rilevazione e comunicazione del traffico in tempo reale tramite app VAI, CCISS Viaggiare Informati e Numero verde Pronto Anas (800.841.148), volti a informare costantemente gli automobilisti su rallentamenti e percorsi alternativi.

Il consiglio per gli automobilisti è di pianificare i viaggi, evitando gli orari di punta; è inoltre fondamentale mantenere una guida prudente, rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza e fare regolari soste per prevenire la stanchezza.

