Meno affollamento e prezzi più bassi: 8,5 milioni di italiani scelgono le vacanze a settembre

Sono 8,5 milioni gli italiani che hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze a settembre 2025. A rivelarlo è un’analisi Coldiretti/Ixè, che fotografa l’ultimo weekend da bollino rosso del controesodo estivo: da un lato i vacanzieri che rientrano, dall’altro chi sceglie la bassa stagione per partire con meno affollamento e prezzi più bassi.

Vacanze economiche: prezzi in calo fino al 30% Settembre è il mese ideale per chi cerca vacanze economiche in Italia: con la fine di agosto i listini di viaggi, soggiorni e attività di svago scendono fino al -30%. Una scelta sempre più diffusa da chi non vuole rinunciare alle ferie, ma desidera risparmiare, approfittando di una bassa stagione più accessibile e rilassante.

Mare e natura: le mete preferite di settembre Il mare in Italia resta la destinazione più amata anche a settembre, ma cresce il turismo nella natura: sempre più viaggiatori scelgono montagne, parchi e campagne. In questo periodo si possono vivere esperienze uniche come la vendemmia o le passeggiate nei boschi alla ricerca di funghi porcini, finferli e trombette, con una stagione 2025 particolarmente generosa per gli appassionati.

Agriturismi e sagre: boom del turismo enogastronomico Settembre è anche il mese del turismo enogastronomico in Italia. Secondo le stime di Coldiretti con Campagna Amica e Terranostra, si prevedono quasi 1 milione di presenze negli agriturismi, complice l’offerta di relax, natura e buona cucina. Sagre, degustazioni e eventi tipici rendono la campagna ancora più attrattiva. Il turista-tipo sceglie un viaggio “slow”, spesso in coppia, responsabile e sostenibile; circa la metà è rappresentata da viaggiatori stranieri, tra giovani e over 60.

Souvenir enogastronomici: formaggi, vino e salumi in testa L’estate 2025 conferma il cibo come protagonista delle vacanze in Italia. Più di un turista su due (52%) ha acquistato prodotti tipici come souvenir, battendo nettamente gadget e oggetti artigianali.

Le preferenze variano in base alle aree geografiche: nel Centro Italia vince il vino, nel Nord Ovest i formaggi e nel Nord Est i salumi, con un forte interesse anche per l’olio extravergine.