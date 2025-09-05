Bari, tensione tra attivisti pro Palestina e polizia fuori il consolato israeliano

La manifestazione pro Palestina si è conclusa con gli scontri con la polizia davanti al consolato israeliano. Dopo un inizio pacifico, alcuni manifestanti si sono spostati davanti al consolato al grido “Free Palestine”. Sui social i video degli scontri con la polizia.

“Oggi intensa giornata di mobilitazione a Bari: la mattina gli studenti di OSA di tutta la Puglia si sono mobilitati sotto le sedi dell’Uffici Scolastici Regionali e Provinciali per fare pressione affinché le istituzioni scolastiche si esprimano a sostegno della Sumud Flotilla; il pomeriggio al rettorato dell’Università di Bari Cambiare Rotta ha ottenuto una vittoria importantissima, costringendo con la lotta il rettore Bronzini ad esprimersi per sostenere e condividere la mozione sulla Sumud in Senato Accademico il 16 settembre; la sera una grande piazza per sostenere la Flotilla in partenza in questi giorni – si legge in una nota – Dopo che il corteo aveva raggiunto il consolato onorario israeliano, la polizia ha vergognosamente deciso di caricare i solidali con la Flotilla e con la resistenza del popolo palestinese.

Ora è il momento di scendere in piazza e bloccare tutto il paese, dalle scuole, alle università, ai posti di lavoro. Prepariamo lo sciopero generale, se toccano la Flotilla non dovrà passare più un chiodo. Il compito degli equipaggi di terra è quello di costringere governo e istituzioni a rompere gli accordi con Israele”.