Bari, via le erbacce in zona Santa Caterina: gli interventi

Sono iniziati alle prime luci dell’alba i lavori di manutenzione di diserbo e pulizia lungo diverse strade del quartiere Santa Caterina, un intervento fortemente richiesto da residenti, automobilisti e dagli atleti che ogni giorno frequentano la struttura sportiva della zona. Grazie al coordinamento tra la Polizia Locale, l’azienda Pan.eco srl e Amiu Puglia, è stato possibile completare rapidamente l’intervento senza arrecare disagi alla viabilità.

“Un quartiere più ordinato e curato è il miglior biglietto da visita per accogliere l’importante evento sportivo internazionale che la prossima settimana interesserà il Country Club nella disciplina del tennis”, ha detto il consigliere, delegato allo Sport, Lorenzo Leonetti.