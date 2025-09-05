VENERDì, 05 SETTEMBRE 2025
Coffee Rave: il trend che fa della mattina la nuova notte

L’idea è semplice ma rivoluzionaria

Pubblicato da: Ylenia Bisceglie | Ven, 5 Settembre 2025 - 10:26
  • 2 min
C’è chi la mattina si sveglia per la palestra, chi per il lavoro… e chi per andare a ballare.

Il fenomeno del Coffee Rave sta conquistando città in India e non solo, trasformando l’inizio della giornata in un mix esplosivo di musica, energia e socialità.

L’idea è semplice ma rivoluzionaria: ritrovarsi all’alba, spesso tra le 6 e le 7 del mattino, in spazi urbani, rooftop panoramici o locali che di solito si accendono solo di sera. Al posto dei drink, tazze di caffè fumante, chai speziato o smoothie colorati. Al posto della stanchezza post-festa, un’ondata di adrenalina che ti accompagna fino a sera.

Le luci soffuse lasciano presto spazio ai raggi del sole, mentre un DJ set scandisce il risveglio.

L’atmosfera è leggera, priva della frenesia della notte. Il Coffee Rave trova una sfumatura autentica: accanto alla consolle, vassoi di colazioni tradizionali, profumo di masala chai e un senso di comunità che va oltre la musica.

Tutto parte da eventi come Daybreaker, nato a New York nel 2013: raves al mattino presto, senza alcol, dove il sound era scandito da DJ set energici, bevande salutari e perfino momenti di yoga o meditazione. Quasi contemporaneamente, a Londra prendeva vita Morning Gloryville, pensato come alternativa “sobria” e attiva alla palestra, per iniziare la giornata a ritmo di elettronica e stretching.

Il concetto non è solo ballare: è un’alchimia di benessere, connessione e cultura.

Il Coffee Rave è la dimostrazione che non serve aspettare il tramonto per vivere la musica. A volte basta un buon DJ, una tazza di caffè e la voglia di iniziare la giornata con un ritmo diverso.

