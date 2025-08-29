VENERDì, 29 AGOSTO 2025
Perché ci piace così tanto cantare sotto la doccia?

Ci sembra di cantare meglio e in parte è vero!

Pubblicato da: Ylenia Bisceglie | Gio, 28 Agosto 2025 - 13:15
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Quante volte la doccia è stata il tuo palcoscenico privato?

Acqua calda che scorre, vapore che avvolge, e all’improvviso ti ritrovi a intonare il ritornello della tua canzone preferita del momento. Succede a tutti, e non è soltanto un vezzo divertente: cantare sotto la doccia è un mix di scienza, emozioni e… acustica!

Le pareti di piastrelle riflettono la voce e creano un’eco naturale che la rende più piena e profonda. Risultato? Ci sembra di cantare meglio e in parte è vero: l’effetto riverbero maschera le piccole stonature e migliora la nostra voce.

E mentre ci convinciamo di essere un po’ più bravi di quanto pensiamo, l’acqua calda rilassa i muscoli, abbassa i livelli di cortisolo, il famoso ormone dello stress, e stimola la produzione di endorfine, quelle sostanze che ci fanno sentire più leggeri e felici.

Ed è proprio quando la mente si libera, che il canto diventa spontaneo, naturale, quasi inevitabile. È il nostro modo di esprimere energia e buonumore, senza preoccuparci di chi ci ascolta.

È il nostro spazio privato, il luogo dove possiamo lasciarci andare, cantare forte, stonare, improvvisare. E forse è proprio questa intimità a renderlo così speciale: nessuna performance da preparare, nessun pubblico da accontentare, solo la voglia di divertirsi e sentirsi liberi.

Molti associano la doccia a un momento di “reset”: prima di uscire di casa per affrontare la giornata o la sera, per lasciarsi alle spalle la stanchezza. È uno dei pochi momenti in cui possiamo staccare davvero e lasciare che la mente vaghi, ed è lì che riaffiorano le canzoni che amiamo o magari quelle che abbiamo ascoltato anche distrattamente durante la giornata. Proprio come quando ci vengono le idee migliori senza forzarle, anche il canto in doccia è frutto di quella leggerezza mentale.

Una dose quotidiana di buonumore, un esercizio di respirazione profonda, un modo per iniziare o chiudere la giornata col sorriso.

