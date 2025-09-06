SABATO, 06 SETTEMBRE 2025
Bari, a Palese il salotto…si fa in strada: “Poche panchine, ci adattiamo”

Una poltrona che attende di essere ritirata diventa oggetto d'arredo sul marciapiede, scatta la polemica: "Troppo caos, speriamo la ritirino presto"

Pubblicato da: redazione | Sab, 6 Settembre 2025 - 13:20
photo_2025-09-06_12-43-36 (2)
  • 18 sec
villaggiodelgusto.com

Una poltrona per strada ed è subito salotto “fai da te” e sotto le stelle. Accade a Palese, in particolare in via Veneto dove un oggetto molto probabilmente posizionato per essere ritirato (anche se privo di codice, probabilmente perché strappato), è diventato un vero e proprio complemento d’arredo utilizzato dai giovani che si fermano sulla strada a chiacchierare o a bere qualcosa insieme. “Abbiamo poche panchine – racconta un giovane – quelle in piazza non ci bastano. Ci adattiamo”, conclude ironizzando. Ma la poltrona, essendo un vero e proprio rifiuto ingombrante, non è passata inosservata, tanti i passanti che denunciano quella che è una situazione di degrado.

“C’è questa poltrona senza un codice per essere ritirata – racconta una cittadina – e i ragazzini ovviamente fanno caos la sera. Inoltre ha già segni di bruciature, avranno provato ad accenderla. Lo schifo è tanto. Ma non potrebbero ritirarla indipendentemente dal fatto che sia senza codice? Secondo me lo avranno anche tolto”, conclude.

