Bari, a Pane e Pomodoro pontile usato per accendere il fuoco

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Sab, 6 Settembre 2025 - 13:41
Un buco nel pontile, accade a Pane e Pomodoro. A segnalarlo sono alcuni cittadini. Secondo quanto emerso potrebbe essere stato danneggiato in seguito al tentativo di accendere un fuoco.”Che scempio – commenta un cittadino – vigliacchi”.

