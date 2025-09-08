Bari, buco sul pontile a Pane e Pomodoro coperto con un vaso

Il buco sul pontile provocato da un incendio è stato transennato e coperto con un vaso. A segnalarlo alcuni cittadini che si chiedono ora “chi controlla il controllore?”. Secondo alcuni si tratterebbe di una modalità “insolita” per mettere in sicurezza un luogo pubblico.

Il pontile in questione è stato al centro del dibattito negli scorsi giorni per via di ignoti che avrebbero appiccato un fuoco distruggendo una parte dello stesso, di recente realizzazione. Sul tema era intervenuto anche il sindaco, Vito Leccese. “Che tristezza! Dopo tanta attesa e tante critiche per i ritardi nei lavori del secondo pontile di Pane Pomodoro, qualcuno ha deciso di dargli fuoco. Nuovo di zecca, dopo neanche due mesi qualcuno ha deciso di distruggere una cosa di tutti. O sarà anche questo colpa del sindaco? Noi continueremo a lavorare per il bene dei cittadini e della città – prosegue Leccese – che non meritano il comportamento di alcuni. Per fortuna pochi, stupidi”. Queste le parole del primo cittadino. Attualmente il pontile risulta transennato, oltre che coperto da un vaso. Ancora non ci sono informazioni in merito al suo ripristino che presumibilmente avverrà nelle prossime settimane.

Foto Facebook