Danni sul pontile a Pane e Pomodoro, Leccese: “Che tristezza”

“Che tristezza! Dopo tanta attesa e tante critiche per i ritardi nei lavori del secondo pontile di Pane Pomodoro, qualcuno ha deciso di dargli fuoco. Nuovo di zecca, dopo neanche due mesi qualcuno ha deciso di distruggere una cosa di tutti. O sarà anche questo colpa del sindaco?”. Così il primo cittadino, Vito Leccese, in seguito ai danni che hanno riguardato un pontile di Pane e Pomodoro presumibilmente per via del tentativo di appiccare il fuoco.

“Noi continueremo a lavorare per il bene dei cittadini e della città – prosegue Leccese – che non meritano il comportamento di alcuni. Per fortuna pochi, stupidi”, conclude.