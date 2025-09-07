DOMENICA, 07 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,612 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,612 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 6 Settembre 2025 - 17:14
copertina giusta
  • 11 sec
villaggiodelgusto.com

Primo caso di west nile nel Nord Barese. Ancora risse nelle piazze centrali di Bari. Bimbo di tre anni morto per meningite. La discesa in campo di Decaro per le Regionali: ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 31 agosto. Disposta la nuova viabilità per il terminal bus

Apre il terminal bus a Bari: nuove regole di viabilità

Lunedì 1 settembre. Primo caso di west nile nel Nord Barese

Primo caso di West Nile nel Nord Barese: ricoverata donna di 53 anni

Martedì 2 settembre. Prosegue la scia di violenza nelle piazze, altra rissa

Bari, prosegue la scia di violenza: nuova rissa in piazza Cesare Battisti

Mercoledì 3 settembre. Errori negli incarichi di supplenza

Errori negli incarichi di supplenza: caos anche a Bari

Giovedì 4 settembre. Muore bimbo di tre anni per meningite

Sepsi da meningococco, muore bimbo a Bari: “Non era vaccinato”

 

Venerdì 5 settembre. Decaro scende in campo per la presidenza delle Regionali

Regionali, Decaro scende in campo, Vendola si candida come consigliere ma Emiliano non starebbe a guardare

Sabato 6 settembre. Dopo la rissa altre tre persone denunciate

Bari, identificati altri protagonisti della rissa in centro: tre denunce

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Premio Ezio Bosso, in palio tre...

A cinque anni dalla morte di Ezio Bosso, dalla collaborazione tra...
- 7 Settembre 2025
Dalla città

Bari, bando per affidare alcuni beni...

La ripartizione Patrimonio rende noto che è stato pubblicato, a questo...
- 7 Settembre 2025
Dalla città

Ladri e parcheggiatori abusivi fermati: a...

Due soggetti stranieri fermati ieri sono stati fermati a Pane e...
- 7 Settembre 2025
Cronaca

Altamura, nuova aggressione a equipaggio del...

Ieri sera un nuovo episodio di cui sono stati vittime gli...
- 7 Settembre 2025