I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Primo caso di west nile nel Nord Barese. Ancora risse nelle piazze centrali di Bari. Bimbo di tre anni morto per meningite. La discesa in campo di Decaro per le Regionali: ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 31 agosto. Disposta la nuova viabilità per il terminal bus
Lunedì 1 settembre. Primo caso di west nile nel Nord Barese
Primo caso di West Nile nel Nord Barese: ricoverata donna di 53 anni
Martedì 2 settembre. Prosegue la scia di violenza nelle piazze, altra rissa
Bari, prosegue la scia di violenza: nuova rissa in piazza Cesare Battisti
Mercoledì 3 settembre. Errori negli incarichi di supplenza
Giovedì 4 settembre. Muore bimbo di tre anni per meningite
Sepsi da meningococco, muore bimbo a Bari: “Non era vaccinato”
Venerdì 5 settembre. Decaro scende in campo per la presidenza delle Regionali
Regionali, Decaro scende in campo, Vendola si candida come consigliere ma Emiliano non starebbe a guardare
Sabato 6 settembre. Dopo la rissa altre tre persone denunciate
Bari, identificati altri protagonisti della rissa in centro: tre denunce