SABATO, 06 SETTEMBRE 2025
Lavoro, previste nuove assunzioni. Bari tra le città con più fabbisogno di personale

Soprattutto nel settore ristorazione. Il bollettino Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Settembre 2025 - 14:13
foto freepik
Settembre si annuncia un mese positivo per chi cerca lavoro nella ristorazione. Secondo le stime diffuse dal Bollettino Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, rielaborate dall’Ufficio studi di Fipe-Confcommercio, le imprese del settore prevedono 75mila assunzioni nel solo mese di settembre, destinate a diventare 205mila nell’arco del trimestre settembre-novembre.

“Un dato che conferma come la ristorazione non sia soltanto il volano principale dell’occupazione turistica – osserva Fipe – ma un vero e proprio punto di riferimento per la crescita complessiva del lavoro, con una quota pari al 15%”. Il fabbisogno più consistente si registra nelle grandi città, con Roma, Milano e Napoli in testa. Ma la domanda è alta anche al Sud: tra le realtà segnalate figura Bari, dove le imprese del comparto esprimono una crescente necessità di personale per sostenere i volumi del mercato e la ripresa del settore.

Foto Freepik

