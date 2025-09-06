Lavoro, previste nuove assunzioni. Bari tra le città con più fabbisogno di personale

Settembre si annuncia un mese positivo per chi cerca lavoro nella ristorazione. Secondo le stime diffuse dal Bollettino Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, rielaborate dall’Ufficio studi di Fipe-Confcommercio, le imprese del settore prevedono 75mila assunzioni nel solo mese di settembre, destinate a diventare 205mila nell’arco del trimestre settembre-novembre.

“Un dato che conferma come la ristorazione non sia soltanto il volano principale dell’occupazione turistica – osserva Fipe – ma un vero e proprio punto di riferimento per la crescita complessiva del lavoro, con una quota pari al 15%”. Il fabbisogno più consistente si registra nelle grandi città, con Roma, Milano e Napoli in testa. Ma la domanda è alta anche al Sud: tra le realtà segnalate figura Bari, dove le imprese del comparto esprimono una crescente necessità di personale per sostenere i volumi del mercato e la ripresa del settore.

Foto Freepik