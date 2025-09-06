Bari, consegnato l’ultimo treno regionale: in Puglia la flotta più giovane d’Italia

Con tre mesi di anticipo è stato consegnato oggi l’ultimo treno del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) previsto dal Contratto di Servizio con la Regione Puglia. Con questo arrivo si completa la fornitura di 50 convogli di ultima generazione in soli quattro anni, traguardo che fa della Puglia la prima regione d’Italia a raggiungere l’obiettivo e a disporre della flotta ferroviaria più giovane del Paese, con un’età media inferiore ai tre anni.

Alla cerimonia di presentazione, che si è svolta nella stazione di Bari Centrale, erano presenti l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, la direttrice Operations Regionale di Trenitalia Maria Annunziata Giaconia, il direttore regionale Antonio Tresca e l’assessora ai Trasporti Debora Ciliento. “Questa giornata testimonia l’impegno di Trenitalia per il miglioramento della mobilità ferroviaria in Puglia – ha dichiarato Strisciuglio –. Il treno non è solo un mezzo di trasporto, ma un abilitatore di servizi, turismo e sviluppo economico complessivo”.

Il nuovo convoglio elettrico è composto da quattro carrozze a doppio piano, con 446 posti a sedere e 1.162 posti totali, prese usb e di corrente, illuminazione a led, climatizzazione di ultima generazione e ampi spazi per bagagli. È inoltre ecosostenibile: costruito con materie prime riciclate e riciclabile fino al 92%, consente una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti. Particolare attenzione è stata riservata alle persone con ridotta mobilità, con due postazioni attrezzate vicino a ingressi e servizi igienici, e ai viaggiatori che scelgono la mobilità integrata: sono 18 le postazioni disponibili per biciclette, dotate di prese elettriche per la ricarica dei modelli di nuova generazione.