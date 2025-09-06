SABATO, 06 SETTEMBRE 2025
Mafia, D’Attis: “In Puglia necessario alzare la guardia”

Il vicepresidente della Commissione Antimafia chiede una missione della Commissione nella regione

Pubblicato da: redazione | Sab, 6 Settembre 2025 - 08:24
Mauro D'Attis
  • 41 sec
villaggiodelgusto.com

“È di tutta evidenza che in Puglia ci sia un’escalation di reati di stampo mafioso e che la situazione imponga un innalzamento dei livelli di attenzione: ho già parlato con il presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, per condividere con lei la necessità di tornare nella nostra Regione. Tutte le istituzioni devono fare quadrato e anche la Commissione Antimafia deve fare la sua parte”. Lo scrive in una nota Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione Antimafia e deputato di Forza Italia.

“Negli scorsi giorni è stata incendiata l’auto dell’ex sindaco di Manfredonia, proprio il giorno della presentazione del suo libro sulla legalità a cui parteciperò anch’io – aggiunge – mentre dalla provincia di Foggia a quella di Brindisi o della Bat, si susseguono eventi su cui inquirenti e forze dell’ordine stanno indagando. Non si deve cedere agli allarmismi, ma è un momento delicato per questa Regione e noi lavoreremo per la sicurezza dei cittadini”. D’Attis annuncia infine che, durante il prossimo ufficio di presidenza della Commissione Antimafia, proporrà una missione di più giorni e tappe in Puglia, dal sud al nord, per incontrare i vertici delle Direzioni distrettuali antimafia, le prefetture, le associazioni e i rappresentanti degli enti locali e della Regione.

