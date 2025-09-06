Regionali in Puglia, Emiliano smentisce voci su candidatura: “Parlerò a tempo debito”

“Leggo comunicati che parlano a mio nome in margine alle mie prossime decisioni e li smentisco tutti. Parlerò a tempo debito”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in merito a una sua possibile decisione di scendere nuovamente in campo dopo l’annuncio degli scorsi giorni di farsi da parte permettendo così all’ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, di ufficializzare la sua candidatura. Infanta, da parte dello stesso, la “promessa” di attendere la rinuncia di Nichi Vendola che invece resta in corsa. Nella giornata di ieri si parlava della possibile volontà di Emiliano di non voler rinunciare alla corsa vista la decisione dell’ex presidente di Regione di proseguire nel percorso. Ci sarebbero però possibili accordi in merito: secondo quanto emerso nelle ultime ore sul tavolo è spuntata l’ipotesi di una candidatura “a tempo” di Vendola, che potrebbe dimettersi dopo l’eventuale elezione in Consiglio.