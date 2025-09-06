Puglia, tornano i concerti dell’Orchestra Regionale dei Conservatori

Sarà la musica popolare la protagonista della quarta stagione dell’Orchestra Regionale dei Conservatori di Puglia che toccherà tutta la regione con cinque appuntamenti in programma. Si inizia oggi, 6 settembre nell’Auditorium Nino Rota del Conservatorio di Bari, per proseguire domani, 7 settembre presso il teatro Radar di Monopoli, l’8 settembre presso l’Auditorium del Conservatorio di Foggia, il 9 settembre a Taranto presso Villa Peripato e, a chiusura, il concerto del 10 settembre presso il Teatro Apollo di Lecce.

“È con grande orgoglio e profonda emozione che presento questa quarta edizione dell’Orchestra regionale, una realtà unica nel panorama nazionale, nata dalla straordinaria sinergia tra i cinque Conservatori e la Regione” fa sapere l’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo, che aggiunge “Un progetto che rappresenta il cuore pulsante della creatività, della formazione e del talento delle giovani generazioni pugliesi. Il valore di questa iniziativa non è legata solo alla qualità dell’esecuzione musicale ma è il simbolo concreto di come la collaborazione tra istituzioni, docenti e studenti possa trasformarsi in un’esperienza formativa di altissimo livello e, al contempo, in un dono prezioso per la comunità. Essa racchiude in sé la bellezza di una formazione corale e orchestrale che dà voce ai nostri ragazzi e ragazze, offrendo loro palcoscenici prestigiosi per esprimere le proprie capacità artistiche, professionali e umane” ha concluso Leo.

L’iniziativa nasce nell’ambito della Legge Regionale n. 67/2017 che mette a disposizione fondi specifici a supporto della produzione artistico-musicale sul territorio pugliese; tali risorse, oltre a sostenere le singole programmazioni a livello locale, sono impegnate per la realizzazione di un progetto congiunto e condiviso di produzioni artistiche da presentare sull’intero territorio regionale. Da ciò nasce la collaborazione tra i cinque Conservatori che si è concretizzata, ormai da quattro anni, nella creazione dell’Orchestra regionale.

Per gli studenti e studentesse pugliesi si tratta di un irrinunciabile momento di aggregazione, confronto e crescita artistica e professionale teso all’esecuzione di un programma musicale unico, di grande valenza didattica, vocale e strumentale, che punta ad avvicinare alla musica un grande pubblico eterogeneo. Già negli scorsi anni, infatti, i concerti dell’Orchestra regionale hanno riscosso grande successo di pubblico e di critica, fornendo ampio risalto ai veri protagonisti, ovvero gli studenti e le studentesse iscritti ai Conservatori.

“La Puglia si conferma un territorio autentico ed identitario che ha a cuore i propri talenti che vanno coltivati e sostenuti in tutti i percorsi di istruzione e formazione, compresi quelli di alta istruzione e formazione artistica coreutica e musicale. L’Orchestra regionale dei Conservatori rappresenta un’eccellenza che continueremo ad incentivare” ha dichiarato il direttore del dipartimento regionale alle Politiche attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Silvia Pellegrini.

La rassegna, intitolata per l’edizione 2025 “La musica popolare nel repertorio sinfonico”, prevede l’esecuzione di alcune celeberrime composizioni di J.Brahms (danze ungheresi), A. Dvorak (danze slave), B.Bartok (danze rumene) I.Albeniz, A.Piazzolla, G.Rossini. A dirigere sarà, per il secondo anno, un’ulteriore eccellenza pugliese, la giovane e talentuosa direttrice d’orchestra M.to Danila Grassi. “Come Direttori dei Conservatori pugliesi siamo particolarmente orgogliosi di rinnovare anche quest’anno tale esperienza che conferma una oramai consolidata unità di intenti dei nostri Istituti. I nostri migliori studenti si esibiranno guidati dal M.to Danila Grassi che già lo scorso anno ha saputo creare una empatia con i ragazzi che ha portato a risultati esecutivi d’eccellenza. Siamo certi che la conferma di tale esperienza di produzione artistica potrà portarci a produrre sempre più importanti progetti condivisi” è stato il commento congiunto dei Conservatori.