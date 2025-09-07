Altamura, nuova aggressione a equipaggio del 118: “Una violenza inaccettabile”

Ieri sera un nuovo episodio di cui sono stati vittime gli equipaggi di un’ambulanza (autista, soccorritore e infermiera) e di un’automedica (autista, infermiera e medico) della postazione SET 118 di Altamura. Prima sul luogo dell’emergenza, dove sono stati oggetto di minacce, spintoni e insulti da parte anche di un individuo estraneo lì presente; poi all’esterno del Pronto Soccorso dell’Ospedale, dove il paziente soccorso in precedenza ha aggredito fisicamente gli operatori sanitari, di cui quattro (medico, infermiera e due soccorritori) hanno dovuto far ricorso alle cure mediche.

La Direzione generale della ASL Bari condanna la vile aggressione ed esprime totale solidarietà e vicinanza agli equipaggi ASL e Sanitaservice rimasti coinvolti, ai quali garantirà tutti gli strumenti legali a loro tutela: il lavoro prezioso dei sanitari va difeso ad ogni livello da comportamenti che, oltre a rappresentare un pericolo per l’incolumità degli operatori, possono compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico. “Una violenza inaccettabile, l’ennesima ai danni di equipaggi del 118”.