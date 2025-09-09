Bari, aiuole chiuse a Santo Spirito. È polemica: “Perché distruggere verde urbano?”

Polemiche a Santo Spirito per alcune aiuole, che un tempo ospitavano alberi, cementate dall’amministrazione. A denunciarlo sono alcuni residenti che hanno lamentato un’assenza di cura del verde cittadino che ha portato alla soluzione “peggiore” ovvero quella di prediligere il cemento alla manutenzione che avrebbe reso più verdi alcune vie.

“Continua sotto gli occhi di tutti la distruzione del verde urbano – tuona un cittadino – è stata chiusa l’ennesima aiuola. Ora chiedo ai nostri amministratori: è più semplice chiudere le aiuole invece di piantare alberi e sostituire le piantumazioni vetuste invece di continuare la desertificazione di corso Garibaldi e via Napoli? Vi ricordo che gli alberi sono la vita e ci offrono ombra ed ossigeno. Più di metà dell’alberatura è stata manomessa da questa sedicente amministrazione che promette verde e invece porta solo cemento”, conclude. In mattinata però i lavori sarebbero stati sospesi. “Non ci sarebbe nessuna ordinanza del comune che prevede la chiusura – spiega ancora il cittadino – gli operai sono andati via. Adesso pretendiamo la piantumazione di nuovi alberi e la riapertura di tutte le aiuole illecitamente chiuse. Ringraziamo i nostri amministratori green per il loro inutile operato”, conclude.

Foto Facebook