MARTEDì, 09 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,659 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,659 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, aiuole chiuse a Santo Spirito. È polemica: “Perché distruggere verde urbano?”

La denuncia dei cittadini

Pubblicato da: redazione | Mar, 9 Settembre 2025 - 14:56
Foto Facebook
  • 36 sec
villaggiodelgusto.com

Polemiche a Santo Spirito per alcune aiuole, che un tempo ospitavano alberi, cementate dall’amministrazione. A denunciarlo sono alcuni residenti che hanno lamentato un’assenza di cura del verde cittadino che ha portato alla soluzione “peggiore” ovvero quella di prediligere il cemento alla manutenzione che avrebbe reso più verdi alcune vie.

“Continua sotto gli occhi di tutti la distruzione del verde urbano – tuona un cittadino – è stata chiusa l’ennesima aiuola. Ora chiedo ai nostri amministratori: è più semplice chiudere le aiuole invece di piantare alberi e sostituire le piantumazioni vetuste invece di continuare la desertificazione di corso Garibaldi e via Napoli? Vi ricordo che gli alberi sono la vita e ci offrono ombra ed ossigeno. Più di metà dell’alberatura è stata manomessa da questa sedicente amministrazione che promette verde e invece porta solo cemento”, conclude. In mattinata però i lavori sarebbero stati sospesi. “Non ci sarebbe nessuna ordinanza del comune che prevede la chiusura – spiega ancora il cittadino – gli operai sono andati via. Adesso pretendiamo la piantumazione di nuovi alberi e la riapertura di tutte le aiuole illecitamente chiuse. Ringraziamo i nostri amministratori green per il loro inutile operato”, conclude.

Foto Facebook

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Barriere architettoniche, in Puglia 343mila euro...

La Regione Puglia ha stanziato quasi 343mila euro per sostenere i...
- 9 Settembre 2025
Cronaca

Mafia, al via a Bari l’udienza...

Si è aperta oggi davanti al gup del Tribunale di Bari...
- 9 Settembre 2025
Cronaca

Caso laurea falsa, moglie ex assessore...

Carmela Fiorella, moglie dell’ex assessore regionale pugliese Filippo Caracciolo, ha chiesto...
- 9 Settembre 2025
Dalla città

Troppi ricorsi sulle multe a Bari,...

La giunta comunale ha approvato oggi la delibera propedeutica alla predisposizione...
- 9 Settembre 2025