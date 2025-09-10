MERCOLEDì, 10 SETTEMBRE 2025
Bari, muro pericolante a Fesca: transennata area

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Pubblicato da: redazione | Mer, 10 Settembre 2025 - 10:05
Muro pericolante a Bari, in particolare nei pressi della piazzetta di Fesca luogo in cui si trova una villa storica. Diverse le segnalazioni negli scorsi giorni tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che una volta effettuato il sopralluogo hanno messo in sicurezza l’area, nello specifico via Paisiello al fianco della Cappella di san Antonio da Padova, con alcune transenne.

“I proprietari sono stati già contattati e attivati al quanto prima nel ripristino dello stesso muro e i Vigili hanno transennato in parte la stradina. Hanno lasciato un varco per chi deve passare a piedi – spiega un cittadino – il consiglio che mi sento di dare è di fare a meno di passare da lì, ci vorrà un po’ di pazienza nella speranza che si torni subito alla normalità.

