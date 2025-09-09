Bari, ancora una notte di roghi a Japigia: “Ci stiamo avvelenando”

Ancora una notte di roghi a Bari, in particolare a Japigia. A denunciarlo il comitato dei cittadini che accende nuovamente i riflettori su una vicenda mai risolta. “L’aria è irrespirabile – raccontano – un tanfo acre di gomma bruciata avvelena le nostre case e i nostri polmoni. Basta silenzi. La salute pubblica è a rischio, ve lo stiamo urlando da tempo. Non aspettate che sia troppo tardi, quando conteremo i morti. Noi cittadini non ci arrendiamo, non meritiamo questo veleno, non meritiamo di essere abbandonati”, concludono. Una situazione che va avanti da tempo e viene denunciata spesso dai residenti che segnalano roghi soprattutto nelle ore serali e spesso sono costretti a chiudere le finestre per evitare di respirare l’aria tossica. L’appello è in particolare alle istituzioni affinché agiscano in fretta per risolvere il problema.

Foto repertorio