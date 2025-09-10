MERCOLEDì, 10 SETTEMBRE 2025
Avvistato un raro esemplare di Grampo tra Santo Spirito e Giovinazzo

Il giovane cetaceo, debilitato, è sotto monitoraggio delle autorità e dei centri di recupero

Pubblicato da: redazione | Mer, 10 Settembre 2025 - 19:05
Dopo il delfino avvistato il 7 settembre a Bisceglie, nella giornata di lunedì, un altro raro cetaceo è comparso lungo la costa pugliese, questa volta tra Giovinazzo e Santo Spirito. Si tratta di un Grampo, un cetaceo poco comune nel Mare Adriatico. Il giovane esemplare, lungo oltre 2,5 metri e con un peso stimato di circa 200 kg, era stato avvistato pochi giorni fa in Croazia e, probabilmente spinto dalle correnti e dalle sue ultime energie, ha raggiunto le acque pugliesi.

I testimoni hanno immediatamente allertato la Capitaneria di Porto e il Centro recupero tartarughe marine WWF di Molfetta, dando il via a un monitoraggio congiunto insieme all’Università di Padova, al CERT e all’IZS Foggia. Il cetaceo si presentava molto denutrito e con evidenti problemi polmonari e neurologici, rendendo necessario un intervento tempestivo in vista di un eventuale spiaggiamento.

Le autorità e i ricercatori stanno seguendo passo dopo passo la situazione, cercando di garantire assistenza al giovane Grampo e di monitorarne gli spostamenti lungo la costa, in attesa di capire se sarà possibile recuperarlo e assisterlo.

