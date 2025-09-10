Salute, a Cellamare una nuova struttura per la sanità di prossimità

D’ora in poi, i cittadini di Cellamare potranno contare su un punto di riferimento unico per la Medicina di base. Con l’ingresso in servizio dei tre medici di famiglia – Francesca Di Gioia, Antonio Gala e Giuseppe Cinquepalmi – il Presidio Territoriale di Salute di via Gorizia 18 diventa operativo, rafforzando la presenza sanitaria sul territorio. La struttura, ristrutturata e inaugurata nel 2023, ha accolto ieri mattina la visita del direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, e del sindaco di Cellamare, Gianluca Vurchio, insieme ad autorità locali e cittadini.

L’apertura delle attività ambulatoriali segue la sottoscrizione, lo scorso giugno, di un protocollo operativo che ha consentito al Comune di concedere la struttura in comodato d’uso decennale all’ASL Bari, la quale l’ha messa a disposizione dei medici. In questo modo, la comunità cellamarese potrà avere i propri medici di base riuniti in un unico luogo, con visite distribuite dal lunedì al sabato, tra mattina e pomeriggio, garantendo una maggiore organizzazione e continuità dei servizi. I medici fanno parte dell’AFT Capurso-Cellamare, composta complessivamente da 12 professionisti, inseriti nella rete territoriale della Medicina generale.

Secondo il direttore generale Luigi Fruscio, «la collaborazione tra ASL e Comune ha prodotto la formula giusta, che può diventare modello anche per altri contesti. Anche in una piccola realtà, la ASL può offrire servizi sanitari e amministrativi di base, facendo sentire concretamente la sua presenza sul territorio». Il sindaco Vurchio sottolinea che l’obiettivo è «creare un hub sanitario per una comunità di seimila abitanti, potenziando la struttura con tre medici di Medicina generale e garantendo un’assistenza sanitaria quasi 24 ore su 24».

Il Presidio Territoriale integra inoltre le funzioni già offerte dal Dipartimento di prevenzione e dal Distretto socio-sanitario, con centro vaccinazioni, centro prelievi e guardia medica (continuità assistenziale). La struttura dispone di 270 metri quadri su un unico livello, accessibile anche a persone con disabilità, con ampia zona d’ingresso, servizi adeguati e parcheggio esterno per facilitare l’accesso ai cittadini.