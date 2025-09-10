Bari e Conversano si avvicinano di nuovo: la linea ferroviaria riprende vita

Dopo quasi sei anni di attesa, la linea ferroviaria Bari-Putignano torna a pieno regime, riportando al territorio un collegamento fondamentale tra città e hinterland. A partire da lunedì 15 settembre, i treni riprenderanno a circolare tra Bari e Conversano, offrendo nuovamente ai pendolari e ai cittadini un’alternativa al trasporto su gomma.

«Questo è un passo importante – commenta il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio – perché permette a chi vive in città e nei comuni limitrofi di raggiungere Bari in treno con facilità e sicurezza». Al momento, però, le fermate di Capurso e Triggiano resteranno chiuse, in quanto i lavori di ammodernamento sono ancora in corso. Per queste stazioni, gli utenti dovranno attendere qualche tempo prima di poter tornare a usufruire del servizio ferroviario.

A Conversano, invece, i lavori non sono mai iniziati per scelta dell’amministrazione comunale. «Il progetto proposto dalle Ferrovie Sud-Est e dalla Regione Puglia, che prevedeva la chiusura dei passaggi a livello con barriere fisse e solo due accessi alla città, lo abbiamo sempre considerato irricevibile – spiega Lovascio –. Avrebbe creato una sorta di barriera isolante nel centro cittadino, peggiorando la viabilità invece di migliorarla». L’amministrazione continua a proporre come unica soluzione praticabile l’interramento della ferrovia, soluzione che garantirebbe maggiore sicurezza e fluidità del traffico.

Negli ultimi mesi, i treni della linea Bari-Putignano erano tornati a circolare solo fino a Conversano e Rutigliano, costringendo gli utenti a completare il percorso con i pullman. Ora, con il ritorno del collegamento ferroviario diretto a Bari, il viaggio diventa più semplice e comodo.

Parallelamente, la stazione di Conversano è in fase di rinnovamento, con nuovi parcheggi e una velostazione. Il progetto include: una pista ciclabile e accessi pedonali adeguati al numero di utenti, 70 stalli per auto, 7 per motocicli, 2 per persone con mobilità ridotta, 72 posti bici, 4 punti di ricarica per auto elettriche, 3 stalli lunga sosta per autobus, una fermata in corsia e 4 stalli kiss & go. Questi interventi mirano a rendere la stazione più funzionale e accessibile, migliorando significativamente l’esperienza di chi la utilizza quotidianamente.