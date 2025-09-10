Bari, sangue su tre isolati dell’Umbertino: “Ma in che città viviamo?”

Tracce di sangue su tre isolati. Accade a Bari, più nello specifico nel quartiere Umbertino. A denunciarlo sui social l’ex consigliere Irma Melini che con un video ha voluto raccontare quanto accade seguendo le scie di sangue che partono da via De Nicolò, angolo via Cognetti sino ad arrivare nella zona del Teatro Petruzzelli, passando dall’Aqp e fino a largo Adua.

“Tre isolati di tracce di sangue – denuncia Melini – non so se qualcuno ha visto o ascoltato qualcosa, in questa zona ci sono anche le telecamere. Segnalerò alla polizia locale. Qualcosa è successo. Mi chiedo…in che città viviamo? Mi chiedo se questa città sia ancora sicura per strada, non lo dico solo per le donne, ma per noi in generale e per tutti coloro che vogliono vivere la città in modo un po’ più sereno. Questo è il cuore dell’Umbertino, la parte da valorizzare della città di Bari. Spero che oltre a stuzzicarsi sui controlli e sulla sicurezza qualcuno si decida a fare qualcosa. Parlo di tutti, dal sindaco ai parlamentari, credo che debbano essere tutti impegnati trasversalmente a cercare di riportare un po’ di ordine e sicurezza a Bari”, conclude. Nel frattempo nel capoluogo pugliese crescono i timori per l’escalation di casi relativi alla sicurezza, dai parcheggiatori abusivi, alle risse, sino allo spaccio nelle piazze principali e ai furti.

Foto Facebook