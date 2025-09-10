Il tennista italiano con cittadinanza argentina, 30esimo nel ranking ATP in snigolare, sceglie Bari per i suoi allenamenti. Avvistato nelle scorse ore nel capoluogo pugliese ha scelto il Palamares Denver Club per i suoi allenamenti. Darderi ha conquistato quattro titoli ATP 250, Córdoba nel 2024, Marrakech, Båstad e Umago invece nel 2025. I suoi migliori ranking ATP attualmente sono il 30º posto in singolare, conquistato nel settembre 2025 e il 104º, conquistato in doppio ad agosto del 2022.
Bari, il numero 30 Luciano Darderi si allena al Palmares Devur club
Il tennista ha scelto il capoluogo pugliese per i suoi allenamenti - VIDEO
