Temporali e raffiche di vento: allerta gialla della Protezione Civile in Puglia

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta, di colore giallo, con validità nei giorni 10 e 11 settembre 2025 con la previsione di precipitazioni. Evento previsto: “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da frequente attivita’ elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

Come di consueto, la Protezione civile invita la popolazione a consultare e osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali.