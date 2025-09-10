MERCOLEDì, 10 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,675 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,675 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Temporali e raffiche di vento: allerta gialla della Protezione Civile in Puglia

Oggi e domani

Pubblicato da: redazione | Mer, 10 Settembre 2025 - 15:13
vincitore wikimedia Giuseppe Lorusso
  • 39 sec
villaggiodelgusto.com

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta, di colore giallo, con validità nei giorni 10 e 11 settembre 2025 con la previsione di precipitazioni. Evento previsto: “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da frequente attivita’ elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

Come di consueto, la Protezione civile invita la popolazione a consultare e osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Temporali e raffiche di vento: allerta...

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di...
- 10 Settembre 2025
Salute e Medicina

Bari, Pezzolla alla guida del Dipartimento...

Ridurre i tempi di attesa per un intervento e garantire ai...
- 10 Settembre 2025
Nazionale

Povertà educativa, Feltrinelli e Save The...

In Italia, nel 2024, oltre 2 milioni di minori – pari...
- 10 Settembre 2025
Eventi

Arte, musica e dibattiti: a Molfetta...

Artisti da tutta la Puglia si uniranno il prossimo 13 settembre...
- 10 Settembre 2025