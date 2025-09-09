La ripresa della circolazione ferroviaria sulla tratta Altamura – Matera è posticipata al 15 settembre prossimo. Così in una nota l’azienda che evidenzia che “i lavori di rinnovo sulla rete sono terminati e siamo nella fase finale delle prove tecniche necessarie per verificare la conformità degli interventi e garantire la piena funzionalità degli impianti”. Tre giorni in più rispetto alla tabella di marcia inizialmente prevista, spiegano ancora “sono necessari per garantire all’utenza un servizio più affidabile e più confortevole. Naturalmente fino al 15 settembre continueranno ad essere operativi i servizi sostitutivi in autobus”.

I lavori di manutenzione straordinaria della sede ferroviaria si sono sviluppati su 12 chilometri circa ed hanno riguardato la sostituzione della massicciata, delle traverse e delle rotaie; sono stati finanziati dalla Regione Puglia, tramite il DM 332 del 2024 con 9 milioni e 750mila euro. “L’Azienda – si legge ancora in una nota – ringrazia sin d’ora gli utenti scusandosi per i disagi che verranno arrecati, ma che sono funzionali a consentirci di lavorare per rendere i viaggi a bordo dei nostri mezzi sempre più moderni e confortevoli”, concludono.