Bari, cestini rotti o vandalizzati: “Difficile così tenere pulita piazza Massari”

In questi giorni, piazza Massari si presenta in condizioni poco decorose: tutti i cestini per la raccolta dei rifiuti risultano divelti o danneggiati. La situazione rende più difficile mantenere pulita l’area, spesso frequentata da cittadini e turisti.

La mancanza di contenitori per la spazzatura rischia di aumentare il rischio di rifiuti abbandonati per strada, con possibili problemi igienico-sanitari e un impatto negativo sull’immagine della piazza e del centro città. Non è ancora chiaro se i danni siano stati causati da atti vandalici o da altri motivi, ma la segnalazione evidenzia la necessità di un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti.

I residenti e i frequentatori della zona sperano in un ripristino rapido dei cestini, per garantire un ambiente più ordinato e sicuro. L’amministrazione comunale, in passato, ha già messo in campo azioni per la manutenzione e il controllo degli arredi urbani, ma episodi come questo evidenziano quanto sia importante il monitoraggio costante.