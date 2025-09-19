VENERDì, 19 SETTEMBRE 2025
Bari, l’esercito delle auto parcheggiate sulla pista ciclabile del lungomare. “Ma nessuno le multa”

Lo sfogo di un cittadino

Pubblicato da: redazione | Ven, 19 Settembre 2025 - 11:14
pista ciclabile
  • 40 sec
Otto auto parcheggiate sulla pista ciclabile del lungomare dove è ben evidente un divieto di sosta. La foto è stata scatta da un cittadino che lamenta l’assenza di controlli da parte dell’amministrazione comunale. “Basta, non se ne può più – si sfoga in un post dove menziona anche il sindaco – È uno scandalo – dice – Mettete delle foto trappole almeno così le multe le fate a tutte le auto e non a caso quando e se passa per caso la pattuglia”.

