Otto auto parcheggiate sulla pista ciclabile del lungomare dove è ben evidente un divieto di sosta. La foto è stata scatta da un cittadino che lamenta l’assenza di controlli da parte dell’amministrazione comunale. “Basta, non se ne può più – si sfoga in un post dove menziona anche il sindaco – È uno scandalo – dice – Mettete delle foto trappole almeno così le multe le fate a tutte le auto e non a caso quando e se passa per caso la pattuglia”.
Bari, l’esercito delle auto parcheggiate sulla pista ciclabile del lungomare. “Ma nessuno le multa”
Lo sfogo di un cittadino
