Povertà educativa, Feltrinelli e Save The Children insieme per contrastarla

In Italia, nel 2024, oltre 2 milioni di minori – pari al 26,7% – risultavano a rischio di povertà o esclusione sociale. Per questo Feltrinelli e Save the Children hanno avviato un programma congiunto che coinvolgerà tutte le librerie Feltrinelli, dove in occasione delle festività natalizie saranno promosse iniziative di raccolta fondi. Le donazioni serviranno a sostenere sette Punti Luce dell’associazione – centri educativi attivi a Milano, Udine, Palermo, L’Aquila, Napoli Sanità, Roma Torre Maura e Bari – che offrono gratuitamente opportunità formative a bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni.

Feltrinelli diventa inoltre book partner esclusivo dei Punti Luce, impegnandosi a fornire libri e a organizzare presentazioni e attività culturali nei centri. “Feltrinelli – ha dichiarato l’ad Alessandra Carra – vuole dare il suo contributo al contrasto di ogni forma di povertà educativa. Con Save the Children abbiamo raggiunto un’intesa che ci permetterà di fare di più, con professionalità e generosità. Daremo conto puntualmente dei progetti finanziati con quanto raccolto nelle nostre librerie, vigilando affinché sempre più bambini e bambine possano conoscere e appassionarsi al libro e alla cultura”.