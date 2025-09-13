SABATO, 13 SETTEMBRE 2025
Il centrodestra a caccia del candidato delle Regionali, Gemmato: “Fare presto”

"Calibrare bene e identificare la giusta persona"

Pubblicato da: redazione | Sab, 13 Settembre 2025 - 09:41
Dopo la discesa in campo per il centrosinistra di Antonio Decaro, il centrodestra cerca di premere sull’acceleratore. Ne ha parlato questa mattina l’onorevole Marcello Gemmato di Fratelli d’Italia. “Circa i tempi sono convinto che bisogna fare presto, calibrare bene e identificare la giusta persona per il centrodestra, la variabile tempo è importante. Circa la figura ci sono  due idee in campo: una politica, io ho dato la mia disponibilità alla candidatura, tutti di Fratelli d’Italia sono pronti a metterci la faccia, e poi ci sono le espressioni della società civile che possono interpretare anche il momento elettorale.  I segretari dei partiti di centrodestra hanno dato le varie opzioni, ora bisogna scegliere la migliore”. E sulla possibile discesa in campo dell’ex presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, commenta: “E’ un autorevole rappresentante della società civile, può essere ottimo candidato da sottoporre”.

