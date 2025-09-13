Il centrodestra a caccia del candidato delle Regionali, Gemmato: “Fare presto”

Dopo la discesa in campo per il centrosinistra di Antonio Decaro, il centrodestra cerca di premere sull’acceleratore. Ne ha parlato questa mattina l’onorevole Marcello Gemmato di Fratelli d’Italia. “Circa i tempi sono convinto che bisogna fare presto, calibrare bene e identificare la giusta persona per il centrodestra, la variabile tempo è importante. Circa la figura ci sono due idee in campo: una politica, io ho dato la mia disponibilità alla candidatura, tutti di Fratelli d’Italia sono pronti a metterci la faccia, e poi ci sono le espressioni della società civile che possono interpretare anche il momento elettorale. I segretari dei partiti di centrodestra hanno dato le varie opzioni, ora bisogna scegliere la migliore”. E sulla possibile discesa in campo dell’ex presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, commenta: “E’ un autorevole rappresentante della società civile, può essere ottimo candidato da sottoporre”.