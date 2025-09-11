GIOVEDì, 11 SETTEMBRE 2025
E’ settembre, ma si pensa già al Natale: Bari attira già i turisti online

Aumentano le ricerche su Google di “Natale a Bari”

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Settembre 2025 - 14:12
natale piazza ferrarese
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Mentre a Bari si respira ancora aria d’estate, tra giornate di sole e gente in spiaggia, il web inizia già a proiettare la città nella dimensione natalizia. Nelle ultime due settimane, infatti, BariExperience.com – hub digitale che si è affermato come punto di riferimento online per esplorare con largo anticipo Bari – ha già registrato circa 5.420 comparse tra i risultati di ricerca Google sui termini di ricerca come “Natale a Bari” e diverse simili.

Un dato sorprendente se si considera che il 68% di queste ricerche (pari a circa 3.680 query) proviene principalmente dalla Spagna, segnalando un interesse crescente da parte dei viaggiatori iberici verso le atmosfere natalizie del capoluogo pugliese e del suo territorio. Mercatini, luminarie, tradizioni popolari e i suggestivi borghi circostanti sembrano già catalizzare l’attenzione di un pubblico straniero che, con largo anticipo, cerca spunti e idee per organizzare il proprio viaggio in Puglia in vista del prossimo Natale.

Questa attenzione, che si manifesta già a fine agosto, rappresenta un segnale importante per la città: Bari non sembra più soltanto una meta estiva, ma comincia a delinearsi anche come destinazione natalizia di interesse internazionale. Un trend che potrebbe consolidarsi nei prossimi mesi e che invita a prepararsi per accogliere al meglio i turisti e soddisfare le aspettative. “Il fatto che migliaia di utenti internazionali stiano già cercando informazioni sul Natale a Bari ci restituisce una fotografia chiara: la città inizia a essere percepita come meta di viaggio anche in periodi diversi dall’estate. È un segnale prezioso, che invita a riflettere sulle opportunità da cogliere e sulle strategie da adottare” commenta Ivan Giuliani, fondatore di BariExperience.com. “Bari è la città di San Nicola, custode della testimonianza di colui che ha ispirato la leggenda di Santa Claus, e per questo in grado di raccontare al mondo un Natale dal significato profondo e spirituale” conclude il membro del Direttivo Giovani Confcommercio Provincia di Bari.

