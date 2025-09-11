L’Aeronautica Militare partecipa all’ 88ª Campionaria internazionale della Fiera del Levante di Bari

In occasione dell’88ª Campionaria internazionale della Fiera del Levante di Bari, una delle manifestazioni fieristiche più importanti del Mediterraneo, l’Aeronautica Militare dal 13 settembre al 21 settembre, sarà presente con un proprio spazio espositivo e informativo nei pressi del Centro Congressi, aperto al pubblico per tutta la durata dell’evento.

Lo stand dell’Aeronautica Militare sarà animato dalla presenza di personale in uniforme pronto ad accogliere i visitatori, raccontare la missione della Forza Armata, illustrarne le attività operative e offrire informazioni sulle opportunità professionali per i giovani.

Sarà, inoltre, possibile vivere un’esperienza unica ed emozionante grazie all’utilizzo di un visore di Realtà Virtuale (VR) delle Frecce Tricolori che darà la possibilità di vivere un’esperienza di volo immersiva grazie alle moderne tecnologie. Questa VR Experience permetterà agli appassionati e visitatori di indossare visori VR per simulare il volo a bordo degli aerei MB-339 che potranno rivedere le manovre registrate in 360° a terra.

Ci sarà, oltremodo, la possibilità di volare virtualmente con il nostro simulatore ludico dell’aliante Twin Air in dotazione al 60° Stormo di Guidonia. Un’occasione per avvicinarsi idealmente al mondo del volo e comprendere meglio le competenze, la tecnologia e la preparazione che contraddistinguono gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare.

La partecipazione dell’Aeronautica Militare alla storica campionaria barese si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rafforzare il legame con la collettività, promuovendo i valori, la storia e l’impegno quotidiano dell’Aeronautica Militare al servizio del Paese e dei cittadini.