GIOVEDì, 11 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,692 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,692 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

L’Aeronautica Militare partecipa all’ 88ª Campionaria internazionale della Fiera del Levante di Bari

Sarà possibile vivere un’esperienza unica ed emozionante grazie all’utilizzo di un visore di Realtà Virtuale delle Frecce Tricolori 

Pubblicato da: redazione | Mer, 10 Settembre 2025 - 21:41
FIERA DEL LEVANTE ALIANTE AERONAUTICA MILITARE
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

In occasione dell’88ª Campionaria internazionale della Fiera del Levante di Bari, una delle manifestazioni fieristiche più importanti del Mediterraneo, l’Aeronautica Militare dal 13 settembre al 21 settembre, sarà presente con un proprio spazio espositivo e informativo nei pressi del Centro Congressi, aperto al pubblico per tutta la durata dell’evento.

Lo stand dell’Aeronautica Militare sarà animato dalla presenza di personale in uniforme pronto ad accogliere i visitatori, raccontare la missione della Forza Armata, illustrarne le attività operative e offrire informazioni sulle opportunità professionali per i giovani.

Sarà, inoltre, possibile vivere un’esperienza unica ed emozionante grazie all’utilizzo di un visore di Realtà Virtuale (VR) delle Frecce Tricolori che darà la possibilità di vivere un’esperienza di volo immersiva grazie alle moderne tecnologie. Questa VR Experience permetterà agli appassionati e visitatori di indossare visori VR per simulare il volo a bordo degli aerei MB-339 che potranno rivedere le manovre registrate in 360° a terra.

Ci sarà, oltremodo, la possibilità di volare virtualmente con il nostro simulatore ludico dell’aliante Twin Air in dotazione al 60° Stormo di Guidonia. Un’occasione per avvicinarsi idealmente al mondo del volo e comprendere meglio le competenze, la tecnologia e la preparazione che contraddistinguono gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare.

La partecipazione dell’Aeronautica Militare alla storica campionaria barese si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rafforzare il legame con la collettività, promuovendo i valori, la storia e l’impegno quotidiano dell’Aeronautica Militare al servizio del Paese e dei cittadini.

 

 

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Incidente stradale nel Nord barese, morto...

Un uomo di 69 anni è morto questa mattina in un...
- 11 Settembre 2025
Dalla città

L’Aeronautica Militare partecipa all’ 88ª Campionaria...

In occasione dell’88ª Campionaria internazionale della Fiera del Levante di Bari,...
- 11 Settembre 2025
Primo Piano

Bari, al via il nuovo anno...

Al via l'anno scolastico a Bari, con gli studenti baresi pronti...
- 11 Settembre 2025
Salute e Medicina

Bari, al Policlinico la prima Masterclass...

Il Policlinico di Bari ospiterà sabato 13 settembre, la prima Masterclass...
- 10 Settembre 2025