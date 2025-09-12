VENERDì, 12 SETTEMBRE 2025
Bari, a Palese marciapiedi vietati a pedoni e disabili: “Costretti a transitare per strada”

Dal verde incolto ai marciapiedi stretti, ma non solo. La denuncia

Pubblicato da: redazione | Mer, 10 Settembre 2025 - 17:49
Dai marciapiedi stretti, al verde incolto, sino alla segnaletica posizionata “nel bel mezzo del percorso”. Sono solo alcune delle motivazioni per cui a Bari, in particolare a Palese (ma non solo) i marciapiedi sono vietati ai pedoni e alle persone con disabilità motoria. Una problematica che riguarda diverse zone, anche Santo Spirito e alcune zone del centro cittadino che, di fatto, vede moltissimi costretti a transitare per strada, dove passano le automobili. Solo pochi giorni fa una segnalazione simile, sempre a Palese, riguardante la “difficile vita” dei pedoni che transitano sul ponte di via Gabriele D’Annunzio.

“Non c’è spazio per i pedoni e per i disabili a Bari – denuncia un cittadino – i marciapiedi sono pieni di ostacoli così come i percorsi pedonali. Siamo costretti tante volte a scendere dal marciapiede per camminare per strada con il rischio che le auto ci travolgano. È pericoloso e a rischio non ci sono solo le vite degli adulti, ma anche quelle dei bambini e ragazzi, senza dimenticare i genitori che transitano in passeggino, costretti a stare tra le auto. Non si può costruire una strada senza prima pensare a dei marciapiedi che siano davvero a misura di pedoni, senza fare alcuna eccezione e senza dimenticare nessuno”, conclude.

