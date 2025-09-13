SABATO, 13 SETTEMBRE 2025
Bari, Decaro risponde alle stoccate di Emiliano: “Non credo di essere il prototipo dell’uomo solo al comando”

Il candidato presidente alla presidenza della regione Puglia del centrosinistra risponde ai cronisti dopo le parole del governatore

Pubblicato da: redazione | Sab, 13 Settembre 2025 - 13:55
“Non credo di essere il prototipo dell’uomo solo al comando”. Così il candidato presidente alla presidenza della regione Puglia del centrosinistra, Antonio Decaro, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se si fosse sentito chiamato in causa dalle parole del governatore Michele Emiliano nel suo discorso alla inaugurazione della Fiera del Levante di BARI. Emiliano, dopo le tensioni dei giorni scorsi sul veto posto da Decaro alla sua candidatura al Consiglio regionale, ha rivendicato di avere “proposto un modello diverso da quello del passato dell’uomo solo al comando”. “Del discorso di Michele Emiliano ho preso il riferimento al fatto che siamo in ritardo sulla costruzione del programma – ha detto – quindi vado a continuare la fase di ascolto per completare il programma con la coalizione. Partendo dal basso: l’altro giorno ho ascoltato le associazioni datoriali, dell’industria e dell’artigianato, adesso tocca al commercio, al sindacato, e al terzo settore”.

