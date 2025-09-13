Rutigliano celebra l’uva: al via la 61ª Sagra

Come da tradizione, sarà la Sagra dell’Uva a chiudere il cartellone estivo degli eventi a Rutigliano. L’edizione numero 61, in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, metterà al centro i produttori e l’intera filiera dell’uva da tavola, con stand dedicati lungo l’area fieristica.

Un appuntamento che unisce memoria e innovazione: accanto alle atmosfere storiche della manifestazione, infatti, il Comune ha avviato un percorso di rebranding con l’obiettivo di creare un vero e proprio “brand Uva di Rutigliano”. Tra i primi passi, la realizzazione di un sito web e il lancio di un nuovo logo ufficiale.

Il simbolo scelto per l’edizione 2025 racchiude l’identità della città: il tendone delle piantagioni e il grappolo d’uva – emblema di Rutigliano – si fondono con le linee della Torre Normanna, uno dei monumenti più rappresentativi del territorio.

In attesa di conoscere gli ospiti che arricchiranno il programma, la comunità si prepara a celebrare ancora una volta uno dei suoi prodotti simbolo, con una festa che negli anni è diventata punto di riferimento per produttori, visitatori e appassionati.