SABATO, 13 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,763 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,763 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Rutigliano celebra l’uva: al via la 61ª Sagra

Appuntamento al 4 e 5 ottobre

Pubblicato da: redazione | Sab, 13 Settembre 2025 - 18:37
Sagra dell'Uva repertorio
  • 28 sec
villaggiodelgusto.com

Come da tradizione, sarà la Sagra dell’Uva a chiudere il cartellone estivo degli eventi a Rutigliano. L’edizione numero 61, in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, metterà al centro i produttori e l’intera filiera dell’uva da tavola, con stand dedicati lungo l’area fieristica.

Un appuntamento che unisce memoria e innovazione: accanto alle atmosfere storiche della manifestazione, infatti, il Comune ha avviato un percorso di rebranding con l’obiettivo di creare un vero e proprio “brand Uva di Rutigliano”. Tra i primi passi, la realizzazione di un sito web e il lancio di un nuovo logo ufficiale.

Il simbolo scelto per l’edizione 2025 racchiude l’identità della città: il tendone delle piantagioni e il grappolo d’uva – emblema di Rutigliano – si fondono con le linee della Torre Normanna, uno dei monumenti più rappresentativi del territorio.

In attesa di conoscere gli ospiti che arricchiranno il programma, la comunità si prepara a celebrare ancora una volta uno dei suoi prodotti simbolo, con una festa che negli anni è diventata punto di riferimento per produttori, visitatori e appassionati.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Il 51% dei pugliesi è in...

Il 2025 conferma segnali di recupero nei consumi di frutta e...
- 13 Settembre 2025
Economia

Si mangia meno, ma si spende...

“Il Paese è fermo. Dopo un continuo saliscendi su base mensile...
- 13 Settembre 2025
Eventi

Rutigliano celebra l’uva: al via la...

Come da tradizione, sarà la Sagra dell’Uva a chiudere il cartellone...
- 13 Settembre 2025
Economia

In arrivo stangata autunnale: tra settembre...

Al rientro dalle vacanze (per chi se le è potute permettere),...
- 13 Settembre 2025