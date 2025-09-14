DOMENICA, 14 SETTEMBRE 2025
I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 13 Settembre 2025 - 16:05
Aggressione ad un equipaggio del 118 nel Barese. Il nuovo terminal bus a Bari. L’allarme sicurezza tra parcheggiatori abusivi e risse. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 7 settembre. Ennesima aggressione ai danni di un 118 nel Barese

Altamura, nuova aggressione a equipaggio del 118: “Una violenza inaccettabile”

Lunedì 8 settembre. Apre il nuovo terminal bus

A Bari da oggi è in funzione nuovo terminal bus. Leccese: “Finalmente un servizio al passo con i tempi”

Martedì 9 settembre. Bari ostaggio dei parcheggiatori abusivi

Bari ostaggio dei parcheggiatori abusivi, i cittadini: “Sono come zombie”

Mercoledì 10 settembre. Sangue su numerosi isolati dell’Umbertino, la rabbia dei residenti

Bari, sangue su tre isolati dell’Umbertino: “Ma in che città viviamo?”

Giovedì 11 settembre. Madre del musicista aggredito a Molfetta: “Traumatizzato”

Madre musicista aggredito a Molfetta: “Traumatizzato”

Venerdì 12 settembre. Nuove mete aeree dalla Puglia

Cinque nuove tratte aeree. Puglia più vicina alle mete esotiche: dalle Maldive a Zanzibar

Sabato 13 settembre. Si inaugura la Fiera del Levante, le stoccate di Emiliano a Decaro

Fiera del Levante a Bari, Emiliano e i riferimenti a Decaro: “No all’uomo solo al comando”

