I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Aggressione ad un equipaggio del 118 nel Barese. Il nuovo terminal bus a Bari. L’allarme sicurezza tra parcheggiatori abusivi e risse. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 7 settembre. Ennesima aggressione ai danni di un 118 nel Barese
Altamura, nuova aggressione a equipaggio del 118: “Una violenza inaccettabile”
Lunedì 8 settembre. Apre il nuovo terminal bus
A Bari da oggi è in funzione nuovo terminal bus. Leccese: “Finalmente un servizio al passo con i tempi”
Martedì 9 settembre. Bari ostaggio dei parcheggiatori abusivi
Bari ostaggio dei parcheggiatori abusivi, i cittadini: “Sono come zombie”
Mercoledì 10 settembre. Sangue su numerosi isolati dell’Umbertino, la rabbia dei residenti
Bari, sangue su tre isolati dell’Umbertino: “Ma in che città viviamo?”
Giovedì 11 settembre. Madre del musicista aggredito a Molfetta: “Traumatizzato”
Venerdì 12 settembre. Nuove mete aeree dalla Puglia
Cinque nuove tratte aeree. Puglia più vicina alle mete esotiche: dalle Maldive a Zanzibar
Sabato 13 settembre. Si inaugura la Fiera del Levante, le stoccate di Emiliano a Decaro
Fiera del Levante a Bari, Emiliano e i riferimenti a Decaro: “No all’uomo solo al comando”