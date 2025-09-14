Regione Puglia, 16 assunzioni riservate a vittime di mafia e della criminalità organizzata

L’assessorato al Personale e Organizzazione della Regione Puglia, con il supporto della direzione del Dipartimento, dà il via libera alla possibilità di inviare la candidatura per manifestazione di interesse per l’assunzione di 16 nuove unità di personale. L’assunzione è riservata alle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

Le unità da assumere saranno inquadrate nell’area degli operatori con profilo professionale di collaboratore amministrativo-tecnico. Il dettaglio dei requisiti necessari per manifestare interesse all’assunzione da parte degli aventi diritto ed adottati con provvedimento amministrativo, potranno essere consultati nella sezione bandi e avvisi regionali del sito http://concorsi.regione.puglia.it nonché nel Portale InPA.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo email: ufficio.reclutamento@regione.puglia.it

“L’indizione della manifestazione di interesse consegue – spiega l’assessore al Personale Gianni Stea – oltre che alle previsioni normative, anche alla volontà della Giunta Regionale determinata nella propria deliberazione di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che ha specificatamente programmato l’assunzione a beneficio di tale categoria di persone già fortemente colpite da eventi delittuosi”.

“Il Governo regionale – prosegue Stea – guidato dal presidente Michele Emiliano, intende sfruttare fino all’ultimo giorno utile di legislatura ogni occasione per mettere in campo azioni concrete e capaci di lasciare un segno positivo e duraturo nella vita dei cittadini pugliesi.

Con la conclusione della legislatura 2020–2025, l’assessorato al Personale della Regione Puglia, guidato dall’assessore Gianni Stea , traccia un bilancio concreto e positivo di quanto realizzato in questi anni per rafforzare la macchina amministrativa regionale. In un’ottica di collaborazione, trasparenza ed efficienza, è doveroso ringraziare tutti coloro che, con dedizione e professionalità, hanno reso possibile il raggiungimento degli obiettivi fissati.

113.498 partecipanti ai concorsi, 1.016 nuove assunzioni, proroga delle graduatorie fino al 2025, approvazione del PIAO 2025–2027, oltre 48.448 ore di formazione al personale: questi sono solo alcuni dei numeri che raccontano un lavoro costante, svolto con senso di responsabilità e visione strategica”.

“Un ringraziamento particolare – conclude l’assessore – va al Direttore di Dipartimento Ciro Imperio, ai dirigenti Nicola Paladino, P. Lucca, G. Labellarte, E. Rubino, B. Pacifico: senza di loro nulla sarebbe stato possibile.

Questi traguardi non sono solo numeri, ma rappresentano la prova concreta che la vera forza della pubblica amministrazione sono le persone: donne e uomini che ogni giorno, con competenza, impegno e spirito di servizio, contribuiscono al buon funzionamento della Regione e alla costruzione di una Puglia migliore.

È grazie a loro che è stato possibile trasformare le scelte politiche in risultati reali, nell’interesse dei cittadini e del territorio”.